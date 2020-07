Coronavirus: 25 miliardi di nuovi interventi per turismo e ristorazione (Di mercoledì 29 luglio 2020) In arrivo nuovi fondi a disposizione di una “manovra estiva”: l’obiettivo è il sostegno ai settori più colpiti dal lockdown, a partire da turismo e ristorazione. Il governo si appresta a chiedere alle Camere, mercoledì 29 luglio, il via libera ad altri 25 miliardi di deficit, per finanziare la manovra estiva con gli ammortizzatori e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

VittorioSgarbi : #coronavirus Se entriamo in un locale chiuso mettiamoci la mascherina, ma dobbiamo continuare a vivere, altrimenti… - Agenzia_Italia : Il #coronavirus fa bruciare al turismo 320 miliardi di dollari. L'#Oms: 'C'è un'unica grande ondata'. - NicolaMorra63 : #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza… - aureaoperatore1 : Tutto questo piace molto all’oro: “lo manda molto su”!!! Tratto da IL SOLE 24 ORE: “Coronavirus, Usa: i repubblican… - FirenzePost : Turismo: perdite per 320 miliardi di dollari per il coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus miliardi Coronavirus, Usa: i repubblicani varano un nuovo pacchetto di aiuti da mille miliardi Il Sole 24 ORE La mobilità sanitaria dal Sud porta 1,4 miliardi di euro ogni anno alle regioni del Nord. Chi ci guadagna e chi ci perde

Una delle argomentazioni che sono state usate da Giulio Gallera durante l’emergenza coronavirus per rispondere alle accuse sulla gestione dell’epidemia in Lombardia è stata “I cittadini della Campania ...

PSA chiude I semestre in utile nonostante crollo vendite per Covid. Buona notizia per Fca

La francese PSA Peugeot Citroen ha chiuso il primo semestre dell'anno in utile nonostante il crollo delle vendite a causa del Covid e si dice fiduciosa per la seconda metà del 2020. Tra gennaio e giug ...

Una delle argomentazioni che sono state usate da Giulio Gallera durante l’emergenza coronavirus per rispondere alle accuse sulla gestione dell’epidemia in Lombardia è stata “I cittadini della Campania ...La francese PSA Peugeot Citroen ha chiuso il primo semestre dell'anno in utile nonostante il crollo delle vendite a causa del Covid e si dice fiduciosa per la seconda metà del 2020. Tra gennaio e giug ...