Coronavirus: 17 nuovi casi e nessun decesso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, focolaio in Mugello: 18 positivi e 300 in quarantena 29 July 2020 Coronavirus: controlli alle stazioni dei bus per chi viene da paesi extra Schengen 29 July 2020 Coronavirus e movida: ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus, nuovi contagi e allarme stranieri LA NAZIONE Coronavirus, Brusaferro: «Dato stabile dei contagi nell'ultimo mese ma focolai diffusi in tutto il Paese, il virus circola ancora»

Lo ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), durante la presentazione del Rapporto OsMed sull'uso dei farmaci durante l'epidemia COVID-19, presentato oggi ...

Covid, Aifa autorizza 2 nuovi studi su terapie

L'Agenzia italiana del farmaco e il Comitato etico unico nazionale hanno autorizzato altri due studi clinici per il trattamento della malattia Covid-19. Il primo è uno studio di fase II volto a ...

