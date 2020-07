"Copriti", "ma vattena affan***". Strepitosa Mara Venier: massacra in pubblico la tizia che la insulta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Furibonda e Strepitosa. Si tratta di Mara Venier, la conduttrice di Domenica In su Rai 1, che si è finalmente lasciata alle spalle il piede fratturato che la ha tormentata nelle ultime settimane. Torna a camminare e lo fa vedere su Instagram, dove pubblica un video direttamente dal Grand Hotel in cui si trova in cui si mostra, appunto, mentre cammina. Lo fa alzando leggermente il vestito che indossa, per far vedere le gambe e per far vedere i suoi progressi di salute. Peccato che uno dei soliti fessi del web, per il gesto di alzarsi la gonna, abbia deciso di insultarla: "Copriti, non hai più niente di bello da mostrare", ha scritto tal Lucrezia. Ed eccoci alla furibonda e Strepitosa risposta della Venier: "Cara Lucrezia, perché non va leggermente ... Leggi su liberoquotidiano

