“Copriti che non hai niente di bello da mostrare!”, Mara Venier offesa dall’hater lo manda a quel paese (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mara Venier è comparsa su Instagram senza gesso al piede, festeggiando, in questo modo, il lento ritorno alla normalità dopo la brutta caduta. I commenti particolarmente fastidiosi di alcuni follower l’hanno fatta sbottare rispondendo per le rime. Mara Venier offesa sul web: “Ma vai a ‘fancul*” Dopo avere tolto il gesso al piede, la conduttrice... L'articolo “Copriti che non hai niente di bello da mostrare!”, Mara Venier offesa dall’hater lo manda a quel paese proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

