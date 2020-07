Convocati Torino: le scelte di Longo per la gara con la Roma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Convocati Torino, le scelte di Longo per la gara con la Roma, ai gialllorossi il match ball per l’Europa League, i granata sono salvi Convocati Torino, le scelte di Longo per la gara con la Roma, ai gialllorossi il match ball per l’Europa League, i granata sono salvi ma colpiti dalle polemiche dopo una stagione deludente. L’elenco secondo Tmw. PORTIERI: Rosati, Sirigu, Ujkani DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Celesia, Djidji, Enrici, Ghazoini, Lyanco, Nkoulou, Singo CENTROCAMPISTI: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meité, Onisa, Sandri ATTACCANTI: Belotti, Verdi, Zaza Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Su queste premesse è stata convocata una conferenza stampa di presentazione ... La visione societaria è quella di una start up, anche se il Torino a 114 anni di storia e gioca già nella massima ...

Moreno Longo ha scelto i 23 granata con i quali affrontare la sfida di stasera contro la Roma all'Olimpico Grande Torino. Ci sono notizie interessanti ... entrambi a casa ufficialmente per scelta ...

Moreno Longo ha scelto i 23 granata con i quali affrontare la sfida di stasera contro la Roma all'Olimpico Grande Torino. Ci sono notizie interessanti ... entrambi a casa ufficialmente per scelta tecnica