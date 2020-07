“Conte? Uno quaquaraquà che viola la Costituzione”. Tremonti asfalta il premier (Video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – Giulio Tremonti asfalta Giuseppe Conte dandogli dello “quaquaraquà” per aver prorogato arbitrariamente lo stato di emergenza in assenza di emergenza e violando la Costituzione. Intervenuto ieri a Stasera Italia su Rete 4, quando gli si chiede se ha l’impressione che il premier abbia scavalcato l’iter democratico, l’ex ministro dell’Economia risponde: “Più che un’impressione, la Costituzione. Articolo 117, secondo comma, lettera Q come quaquaraquà. La Costituzione dice che è competenza esclusiva dello Stato la profilassi internazionale – spiega Tremonti -. E questa lo è. Detto ciò un conto è la competenza esclusiva dello Stato, per inciso il governo ha violato la ... Leggi su ilprimatonazionale

