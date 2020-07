"Conte, un quaquaraquà che viola la Costituzione": stato d'emergenza, Tremonti picchia duro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cosa ne pensa, Giulio Tremonti, dello stato d'emergenza prorogato dal governo dopo il pressing di Giuseppe Conte? Niente di buono. E lo spiega nel dettaglio e con riferimenti precisi a Stasera Italia, il talk di approfondimento politico in onda su Rete 4, la puntata è quella di martedì 28 lugio. Una sua impressione? "Più che un'impressione la Costituzione - ribatte puntuto Tremonti -. Articolo 117, secondo comma, lettera Q come quaquaraquà", e ogni riferimento a Conte non è affatto casuale. "La Costituzione dice che è competenza esclusiva dello stato la profilassi internazionale - riprende l'ex ministro dell'Economia -. E questa lo è. Detto ciò un conto ... Leggi su liberoquotidiano

