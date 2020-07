Conte, un dilettante allo sbaraglio che gestisce miliardi di euro? Retroscena: le mosse di Mattarella per fermarlo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anche Sergio Mattarella segue da vicino, o forse guarda con sospetto, Giuseppe Conte. L'inquilino del Colle è preoccupato dalle gestione dei fondi che arriveranno dal Recovery Fund, dimostrando di non avere troppa fiducia nel premier: se da un lato va bene il fatto che sia l'esecutivo ad avere l'ultima parole sulle politiche economiche, dall'altro - secondo quanto scritto in un Retroscena di Italia Oggi - Mattarella spinge affinché anche il Parlamento dia indicazioni su come usare i fondi. Insomma, è necessario che il Parlamento controlli le operazioni. Mattarella, in buona sostanza, ribadisce il suo ruolo centrale in questo momento delicato. Così come lo aveva di fatto ribadito con la lettera congiunta firmata assieme al capo dello Stato tedesco, Steinmeier, ... Leggi su liberoquotidiano

shockthegalgo : @DocStrowman Conte probabilmente se trova un dilettante si fa mettere le palle in testa, non capisco altrimenti - Gio_Caian : @Adnkronos Cioè ma come vai a pensare che una scivolata da dilettante nella comunicazione di Conte che fa perdere v… - AntonioGobetti : Sono ancora con poca esperienza predatoria, dategli ancora un po' di tempo e vedrete che faranno apparire… - Valerio_Brinato : @Adnkronos 5%?? Dilettante! Conte stà a 500%! -

Ultime Notizie dalla rete : Conte dilettante L'Opinione delle Libertà L'Opinione Virus e crisi economica, Tosi e Pd: «Milioni dal governo, ma il Comune non aiuta i veronesi»

«Volevano mandare a casa Conte ma gli arrivano ben 21,5 milioni di euro dal governo; volevano uscire dall’Unione Europea ma gli arrivano 5 milioni dai bandi europei. L’amministrazione Sboarina non ne ...

Dai Dilettanti al tricolore: la scalata vincente di Sarri

Dal Sansovino alla Vecchia Signora. Dall’Eccellenza alla vetta della Serie A. Dai trionfi nei campi di periferia al primo scudetto cucito sul petto nella sartoria più vincente del calcio italiano. La ...

«Volevano mandare a casa Conte ma gli arrivano ben 21,5 milioni di euro dal governo; volevano uscire dall’Unione Europea ma gli arrivano 5 milioni dai bandi europei. L’amministrazione Sboarina non ne ...Dal Sansovino alla Vecchia Signora. Dall’Eccellenza alla vetta della Serie A. Dai trionfi nei campi di periferia al primo scudetto cucito sul petto nella sartoria più vincente del calcio italiano. La ...