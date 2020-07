Conte prolunga lo stato d’emergenza, ma traballa lo scostamento di bilancio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Né il 31 dicembre, né il 31 ottobre. Lo stato di emergenza verrà prorogato fino al 15 ottobre. Due settimane in meno rispetto alla data proposta inizialmente dal governo: un compromesso frutto di una mediazione tutta interna alla maggioranza su cui il governo ha trovato la quadra del voto in Senato. La risoluzione è passata con 157 voti favorevoli, ma il prolungamento è puntellato di precisi paletti su cosa potrà fare e non fare il governo. «Il virus continua a circolare. La proroga dello stato di emergenza è inevitabile» sulla base di valutazioni «meramente tecniche», ha ripetuto in Senato il presidente del Consiglio in aula. Conte ha elencato le conseguenze di una eventuale cessazione dello stato d’emergenza: niente poteri ... Leggi su linkiesta

Dopo quattro giorni nei quali il numero dei morti era stabile a 5, nella giornata di oggi il numero dei decessi è tornato a salire con un totale di 11 morti. Per quanto riguarda i nuovi contagi sono ...

Proroga emergenza al 15 ottobre. Conte: “Virus continua a circolare”

Il Senato approva la mozione della maggioranza che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre con 157 sì. ‘La proroga è inevitabile e legittima, il virus continua a circolare’, dice il premier C ...

