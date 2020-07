Conte e lo stato di emergenza, ok anche dalla Camera: «Governo liberticida? Frasi gravi e false» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nell’Aula della Camera l’informativa del presidente del Consiglio sulla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. Ieri l’ok del Senato con 157 voti favorevoli Leggi su corriere

matteosalvinimi : In diretta dal #Senato, il mio intervento in replica a Conte sulla proroga dello 'stato di emergenza'. Mi avete sc… - matteosalvinimi : Presidente Conte, lei sta MENTENDO all'Italia e agli italiani. Si può prorogare lo stato di emergenza? La rispost… - AnnalisaChirico : La proroga stato d’emergenza somiglia a un golpe. Manca il presupposto ma non importa, nessuno fiata. Il premier Co… - Giusepp45623126 : RT @RadioSavana: Ecco come si diffonde il #Covid19: nello stesso momento in cui l'indegno Conte prorogava lo stato d'emergenza fino ad otto… - Raffael25444592 : RT @MoriMrc: Conte in Senato: 'Stato di emergenza, la proroga fino a ottobre è inevitabile, un brusco stop sarebbe incongruo'. Fermatelo! N… -