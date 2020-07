Conte difende la proroga dell'emergenza: "Grave dire che è liberticida" (Di mercoledì 29 luglio 2020) AGI - Governo liberticida? "Affermazioni gravi che non hanno nessuna corrispondenza nella realta'". Cos&iGrave; il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando nell'Aula della Camera sulla proroga dello stato di emergenza e rispondendo alle accuse dell'opposizione. La proroga viene decisa - spiega il premier - "non certo perché si vuole fare un uso strumentale per atteggiamento liberticida, reprimere il dissenso o ridurre la popolazione in uno stato di soggezione". E quindi "non si faccia confusione davanti alla popolazione, c'&eGrave; qualcuno che &eGrave; stato convinto che la proroga dello stato di emergenza significhi il ritorno al ... Leggi su agi

