Conte alla Camera per lo stato di emergenza al 15 ottobre: «Qualcuno crea confusione sui social: non rinnova il lockdown» – Diretta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio)Dopo aver ottenuto il via libera dal Senato, con 157 voti favorevoli, alla risoluzione di maggioranza che impegna il Governo «a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020» , il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta completando oggi il passaggio parlamentare rivolgendosi alla Camera. Dopo le polemiche seguite alle comunicazioni in Aula di ieri, con le opposizioni che hanno duramente attaccato l’esecutivo, oggi Conte ha risposto osservando che «se non si condivide la necessità di prorogare l’emergenza lo si dica in modo franco al Governo ma non si faccia confusione sulla popolazione, perché ... Leggi su open.online

