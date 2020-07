Consentire la caccia al cinghiale a Mussotto e Santa Rosalia, la Provincia dice no (Di mercoledì 29 luglio 2020) CUNEO È negativo il parere il della Provincia riguardo la richiesta di revocare alcune Zone di ripopolamento e cattura e di trasformare in aree di caccia specifica agli ungulati a Mussotto e Santa ... Leggi su gazzettadalba

La stagione venatoria nel Lazio si aprirà il prossimo 20 settembre e si concluderà il 31 gennaio 2021. A stabilirlo è il nuovo calendario venatorio 2020/2021 adottato con decreto del Presidente della ...... ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata. L’addestramento e l’allenamento dei cani, senza possibilità di sparo, è consentito: – dal 16 al ...