Confesercenti: saldi da record ma assenza turisti è pesante (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Attese timidamente positive per i prossimi saldi estivi a Roma, in partenza sabato”. Quest’anno le vendite di fine stagione, precedute dalle promozioni, vedranno incrementare gli sconti medi, con punte del 50% in molti negozi. “Un’occasione per i consumatori e anche per i commercianti, che putano a contenere i danni: non compensare i mancati guadagni del periodo del lockdown, che ha cancellato un’intera stagione, ma almeno di recuperare parte della liquidita’ persa”. Cosi’ Confesercenti Roma e Lazio, sulla base di un sondaggio tra i propri associati. “I saldi quest’anno saranno condizionati da una situazione del tutto straordinaria- spiega il presidente di Confesercenti Roma e Lazio Valter Giammaria- I consumatori confermano ... Leggi su romadailynews

ConfesercentiRM : Saldi estivi 2020: Confesercenti Roma e Lazio, “sconti record, i negozi puntano a contenere i danni. ma peserà l’as… - agenziaimpress : #Saldi post #COVID19. Fuggi fuggi verso il mare e pochi turisti, per @ConfesercentiFi «le imprese non usciranno dal… - 055firenze : Nel fine settimana al via i saldi post lockdown, Confesercenti Firenze: 'Previsione difficile' @ConfesercentiFi… - LaStampa : «Un gran pasticcio dove nessuno ha capito niente». - StampaBiella : Biella: “I saldi di fine luglio? Solo un grande pasticcio”. Negozianti arrabbiati e delusi. La conferma di Confeser… -

Ultime Notizie dalla rete : Confesercenti saldi Confesercenti: saldi da record ma assenza turisti è pesante RomaDailyNews Roma, saldi al via da sabato: «Sconti record per contenere i danni»

Così Confesercenti Roma e Lazio, sulla base di un sondaggio tra i propri associati. “I saldi quest’anno saranno condizionati da una situazione del tutto straordinaria”, spiega il Presidente ...

"A Firenze i saldi non faranno uscire le imprese dalla crisi"

Firenze, 29 luglio 2020 - Per l'avvio dei saldi anche a Firenze, che partiranno l'1 agosto, «resta comunque la sensazione che, per una serie di motivi (incertezza economica, possibilità di effettuare ...

Così Confesercenti Roma e Lazio, sulla base di un sondaggio tra i propri associati. “I saldi quest’anno saranno condizionati da una situazione del tutto straordinaria”, spiega il Presidente ...Firenze, 29 luglio 2020 - Per l'avvio dei saldi anche a Firenze, che partiranno l'1 agosto, «resta comunque la sensazione che, per una serie di motivi (incertezza economica, possibilità di effettuare ...