Concorso Mibact: ripresa attività istruttoria. Nei prossimi giorni verranno pubblicati gli Avvisi (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'Aquila - Gli uffici regionali del Dipartimento Lavoro hanno ripreso l'istruttoria delle procedure amministrative legate al Concorso pubblico per personale di operatore di custodia, vigilanza e accoglienza promosso dal ministero dei Beni culturali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21 febbraio scorso. Secondo quanto dispone l'Avviso pubblicato in Gazzetta spetta ai Centri per l'impiego regionali indicare i termini di presentazione delle domande. I relativi Avvisi, comunicano gli uffici regionali, verranno pubblicati nei prossimi giorni sulle bacheche informative presso le sedi dei Centri per l'impiego interessati, sul portale selfi.regione.abruzzo.it e sul portale regionale regione.abruzzo.it. Per l'Abruzzo il Concorso del ministero dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv

LuciaMosca1 : (Concorso Mibact: ripresa attività istruttoria. Nei prossimi giorni gli Avvisi) Segui su: La Notizia -… - NWikisource : RT @AgCultNews: Beni culturali, al via concorso foto monumenti per illustrare Wikipedia @WikimediaItalia @Wikipedia @_MiBACT @Fiaf_ @icom_… - ClaudioBocci : RT @AgCultNews: Beni culturali, al via concorso foto monumenti per illustrare Wikipedia @WikimediaItalia @Wikipedia @_MiBACT @Fiaf_ @icom_… - Lubec4Cult : RT @AgCultNews: Beni culturali, al via concorso foto monumenti per illustrare Wikipedia @WikimediaItalia @Wikipedia @_MiBACT @Fiaf_ @icom_… - AgCultNews : Beni culturali, al via concorso foto monumenti per illustrare Wikipedia @WikimediaItalia @Wikipedia @_MiBACT… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Mibact Concorso operatori MIBACT: bando pubblicato, basta la licenza media Money.it Un team di giovani del territorio per lo sviluppo del Contratto di Fiume dell'Alto Potenza

Sarà affidato a un team multidisciplinare, del quale saranno chiamati a far parte giovani talenti del territorio, il compito di dare continuità all’azione che in questi due anni ha visto sottoscrivere ...

Le sorelle Macaluso, il film della palermitana Emma Dante in gara alla Mostra del Cinema di Venezia

Il film Le sorelle Macaluso di Emma Dante, prodotto dalla Rosamont di Nimis (Udine), casa di produzione fondata da Giuseppe Battiston e Marica Stocchi, sarà in concorso alla 77esima mostra internazion ...

Sarà affidato a un team multidisciplinare, del quale saranno chiamati a far parte giovani talenti del territorio, il compito di dare continuità all’azione che in questi due anni ha visto sottoscrivere ...Il film Le sorelle Macaluso di Emma Dante, prodotto dalla Rosamont di Nimis (Udine), casa di produzione fondata da Giuseppe Battiston e Marica Stocchi, sarà in concorso alla 77esima mostra internazion ...