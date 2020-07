Commissioni parlamentari: 3 settimane, 70 ore di riunione, 0 risultati (Di mercoledì 29 luglio 2020) La dicitura “rinnovo presenti di commissione” viene associata alla parola “slitta” ormai da un mese. Gettonata anche la frase “in alto mare”. Solo ieri, martedì 28 luglio, i capigruppo di maggioranza con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà si sono riuniti tre volte, alle 11 del mattino, alle 15 e poi alle 22. Per un totale di circa sette ore, ma un accordo non è stato raggiunto. Il giorno precedente due volte. Prima per mezz’ora, tuttavia il clima si è surriscaldato subito e quindi il vertice è stato sospeso per poi riprendere per due ore. Comunque con scarsi risultati. Oggi i capigruppo si sono visti già due volte. Andando a scorrere il calendario di luglio emerge che l’elezione dei presidenti delle 24 Commissioni, scaduti il 30 ... Leggi su huffingtonpost

