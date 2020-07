Commercialisti, De Lise: “Decreto di agosto sia frutto di un confronto con le professioni” (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Un’occasione fondamentale per costruire seriamente gli strumenti idonei ad affrontare la ripresa e le eventuali ricadute epidemiche. Così Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili, ha definito il prossimo decreto agosto chiedendo “un confronto pragmatico per la costruzione della strategia difensiva con ammortizzatori sociali moderni e idonei all’emergenza e per la progettazione di una ripresa garantita da agevolazioni ponderate che riducano la curva dei costi fissi delle risorse umane già innalzata dalle misure anti Covid e da elementi strategici di flessibilità gestionale ed economica-finanziaria”. “Se dobbiamo correre – ha aggiunto De Lise – occorre farlo ... Leggi su quifinanza

