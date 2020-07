Come sorelle: trama e anticipazioni stasera 29 luglio su Canale 5 (Di mercoledì 29 luglio 2020) 5 Segreti, intrighi, scioccanti rivelazioni e torbidi misteri, queste le caratteristiche vincenti di Come sorelle. La soap opera turca, in onda oggi 29 luglio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo quarto appuntamento non ancora tanti colpi di scena e sorprese che appassioneranno il pubblico, ormai affezionato alle protagoniste della fiction.Segui Termometro Politico su Google News Mettete da parte le preoccupazioni e la noia, lasciatevi trascinare nel mondo delle serie tv in cui tutto è possibile e la vita quotidiana è ricca di accadimenti, per quanto drammatici, incredibili. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla nuova puntata di Come sorelle! Nella precedente puntata della fiction tanti sono stati gli eventi che hanno ... Leggi su termometropolitico

zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Come Sorelle Anticipazioni: Puntate di oggi 29 luglio 2020 - #Beautiful #Daydreamer… - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 29 luglio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con la serie «Come Sorelle». Anticipazioni - zazoomblog : Il Segreto 29 luglio: puntata annullata replica di “Come sorelle” - #Segreto #luglio: #puntata #annullata - GiuliaVannini1 : RT @BeaTuseilei: @GiuliaVannini1 È già una bella signorina. Sembrerete come sorelle immagino?? - BeaTuseilei : @GiuliaVannini1 È già una bella signorina. Sembrerete come sorelle immagino?? -