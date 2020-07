Come sorelle: trama della quarta puntata, stasera su Canale 5 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come sorelle, la nuova fiction turca, torna stasera su Canale 5 alle 21:21, con misteri, menzogne e un omicidio: la trama della quarta puntata. stasera su Canale 5, alle 21:21, torna Come sorelle, la fiction turca arrivata in Italia su Mediaset in prima visione assoluta e che ha subito catturato l'attenzione di milioni di spettatori. La trama e il promo andato in onda su Canale 5 della quarta puntata ci informa di una disastrosa perdita: l'incendio scoppiato nella tenuta ha bruciato l'olio che serviva per saldare i debiti. Tutti cercano una soluzione per risolvere il problema: Ipek si reca dallo zio ... Leggi su movieplayer

Sorelle vs Come sorelle: sfida in tv tra Rai Uno e Canale 5

La fiction di Rai Uno con protagonista Anna Valle torna in tv per sfidare una soap opera turca in prima visione su Canale 5. Il mistero di una donna scomparsa contro il segreto di tre ragazze alla vig ...

