Come Sorelle, stasera in tv la quarta puntata: orario, canale, anticipazioni, episodi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Torna l’appuntamento in prima serata su canale 5 con la serie-fenomeno madre in Turkey “Come Sorelle”. anticipazioni Come Sorelle: cosa succederà nella quarta puntata? L’incendio che è divampato all’interno della tenuta ha bruciato l’olio che serviva per saldare i debiti. Tutti cercano una soluzione: Ipek va dallo zio Cemal per chiedergli un prestito, Deren decide di prendersi la colpa al posto del fratello Aras in cambio di denaro, Sinan offre i suoi risparmi a Ipek che però rifiuta. Okan e i suoi uomini arrivano a Gunsesli Bahce, per cercare Azra, che con l’aiuto di Mahir decide prima di fuggire poi di consegnarsi a Okan. Cahide esce di prigione e trova lavoro nella tenuta ... Leggi su ilcorrieredellacitta

