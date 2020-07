Come sorelle, anticipazioni quarta puntata 29 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di quarta puntata per Come sorelle, la serie turca prodotta da İnci e İsmail Gündoğdu, gli stessi di Cherry Season e Bitter Sweet, che sta riscuotendo buon successo su Canale 5. Il nuovo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio in prima serata. Come sorelle: anticipazioni trama quarta puntata Dopo che l’olio prodotto per saldare i debiti della tenuta è bruciato nell’incendio, tutti cercano una soluzione per risolvere il problema. Ipek si reca dallo zio Cemal per chiedergli un prestito, ignara del fatto che è proprio lui il suo creditore, Deren decide di prendersi la colpa al posto del fratello Aras in cambio di una somma di denaro, Sinan offre i ... Leggi su tvzap.kataweb

poopey_sg : COME SONO BELLE LE SORELLE #DayDreamer - hugsme_lou : Invidia per le sorelle Aydin che parlano di 3 uomini come Can,Emre e Osman #DayDreamer - fiorellasablone : RT @Fiorell16404636: Come come??? Cosa sentono le nostre orecchie.... 2 sorelle che si sono innamorate di 2 fratelli e per giunta sono i l… - Fiorell16404636 : Come come??? Cosa sentono le nostre orecchie.... 2 sorelle che si sono innamorate di 2 fratelli e per giunta sono… - bevllisario : Secondo me i vecchietti che guardano canale 5 confondono davvero Sinan di come sorelle con Ryan eggold -