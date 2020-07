Colpisce a Morte un Bufalo di 800 Chili e si Avvicina per Fotografarlo, ma L’Animale in Agonia si Vendica Ferendolo Gravemente (Di mercoledì 29 luglio 2020) In Australia il 35enne Chris McSherry, durante una battuta di caccia, si è imbattuto in un Bufalo di ben 800 Chili. Ha subito scagliato quattro frecce verso l’animale e poi si è Avvicinato per verificare che fosse morto. Ma il Bufalo, anche se agonizzante, era ancora vivo e si è gettato verso McSherry Ferendolo alle gambe. L’animale è poi deceduto, mente il cacciatore si è ritrovato con una gamba squarciata, che ha richiesto un intervento chirurgico. Ora l’uomo è fuori pericolo e non intende smettere di andare a caccia. Ha infatti dichiarato: “Buff è morto, io sono vivo (questa volta) e spero di poter tornare presto con la mia famiglia e i miei amici. Grazie per tutti gli auguri su altri post, apprezzo l’amore e il ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Colpisce Morte Colpisce a morte il vicino di casa: brutale omicidio a Bedonia. Un arresto dei carabinieri La Repubblica Coronavirus, diretta: 660 mila morti nel mondo. Vaccino, Russia vuole registrarlo entro il 10 agosto

Coronavirus, nel mondo sono più di 660 mila le vittime a causa della complicanze legate al Covid19. È quanto si legge nel bilancio sulla pandemia aggiornato dalla Johns Hopkins University, spiegando c ...

Diritti animali, chiuso l’allevamento degli orrori a Senigallia: un grande passo avanti

E ancora: cadaveri lasciati all’aperto e accumulati in vari secchi o la tremenda morte, avvenuta dopo 30 interminabili minuti di agonia, di una scrofa colpita sulla testa con un martello. Dopo la ...

