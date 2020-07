Col motoscafo tra i bagnanti: la polizia chiede l'aiuto dei testimoni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gli inquirenti vorrebbero sentire anche coloro che «potrebbero essere stati minacciati» dal passaggio dell'imbarcazione Leggi su media.tio.ch

A bordo di un motoscafo rubato percorre il fiume Limmat, in pieno centro di Zurigo, su un tratto di due chilometri dove la navigazione è vietata, fino al bagno dell'Obere Letten. Protagonista della "b ...