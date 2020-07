Cnr: "Ecco come fare bagni sicuri a mare, piscina e lago" (Di mercoledì 29 luglio 2020) oma, 29 lug. (Adnkronos) - bagni a prova di infezione al mare, in piscina o al lago è possibile ma è meglio stare "lontani da foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali, che in genere sono i veicoli principali di contaminazione batterica e virale, a causa dell'insufficiente depurazione o di scarichi illegali". A sottolinearlo è lo scienziato del Cnr Vito Felice Uricchio dell'Istituto di ricerca sulle acque, l'istituto che siede al tavolo istituito con l'Iss e l'ospedale Sacco di Milano per studiare e valutare i possibili rischi da contagio di SarsCov-2 legati agli impianti idrici. Certo, con i suoi oltre 7.000 chilometri di costa e i suoi paesaggi marini, l'Italia è uno dei paradisi balneari più amati al mondo ma purtroppo questa estate la pandemia ha ridotto drasticamente il ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Cnr Ecco Fase 3: esperto Cnr, ok bagni mare, piscina e lago ma no foci e scarichi Adnkronos Cnr: "Ecco come fare bagni sicuri a mare, piscina e lago"

A sottolinearlo è lo scienziato del Cnr Vito Felice Uricchio dell'Istituto di ricerca sulle acque, l'istituto che siede al tavolo istituito con l'Iss e l'ospedale Sacco di Milano per studiare e ...

