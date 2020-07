Cloud Gardens è un ispirato titolo simulativo dove la forza della natura riconquisterà spazi urbani in rovina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo sviluppatore indie Noio (Kingdom & New Lands) ha rivelato oggi ufficialmente Cloud Gardens con un trailer.In Cloud Gardens i giocatori dovranno sfruttare il potere della natura per sovrastare il degrado urbano e i paesaggi in rovina. Piantando i semi giusti nei posti giusti e imparando a farli prosperare, sarete in grado di creare piccoli diorami ricoperti di bellezza, recuperando e riproponendo centinaia di oggetti scartati per creare strutture uniche.I giocatori possono immergersi in una rilassante modalità sandbox senza obiettivi, lasciandosi trasportare dalla propria creatività realizzando scene meravigliose. In alternativa, possono affrontare una "campagna" di sei capitoli, in cui il compito è quello di trovare un equilibrio tra la ... Leggi su eurogamer

Cloud Gardens, a breve l’esordio su Steam

IL GIOCO. In Cloud Gardens i giocatori dovranno sfruttare il potere della natura per sovrastare scenari lo-fi di degrado urbano e paesaggi inizialmente fabbricati dall’uomo. Basterà piantare i propri ...

