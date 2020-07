Clizia Incorvaia Ciavarro lascia la Sicilia, lei si ‘consola’ giocando a fare ‘Barbie’: «Wow… Pazzesca» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Clizia Incorvaia torna a far sognare i fan con un post conturbante che la mostra in versione ‘Barbie’. Il suo attuale compagno, Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa più spiata di Italia, è tornato a Roma e ora l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si dedicherà alla figlia Nina, avuta dal frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina. Ma l’essere mamma e i vari impegni non le fanno dimenticare di usare i social, soprattutto Instagram. E proprio da lì arriva l’ultima serie di foto audaci, che in poco tempo hanno ricevuto oltre 10mila mi piace. leggi anche l’articolo —> Eleonora Pedron in bikini fa impazzire, la posizione del “granchio” è hot: «Santo cielo…» «Wow… Pazzesca», ... Leggi su urbanpost

