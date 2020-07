Clima Luglio: ESTATE ANOMALA in Europa, ora si va da un estremo all’altro (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’andamento meteo sul Vecchio Continente di questo Luglio mostra tutte le contraddizioni di una stagione estiva che non è riuscita a decollare, perlomeno non con quelle caratteristiche viste spesso negli ultimi anni. Continue perturbazioni, veicolate da aria fresca, hanno così dominato la scena. Ormai si era abituati alle affermazioni durature dell’anticiclone africano, capace a tratti di salire molto a nord, ma quest’anno non sta accadendo. Al contrario, le correnti fresche sono riuscite a spingersi facilmente fino alle nostre latitudini. Nell’ultima settimana si è confermato un trend di temperature in prevalenza sotto la media su buona parte del Centro-Nord Europa. Le maggiori anomalie si sono ancora una volte concentrata sulla Scandinavia e sull’area baltica, ma in parte anche sul Regno ... Leggi su meteogiornale

Fino a sabato l’alta pressione di origine subtropicale sul Mediterraneo assicurerà su Milano e la Lombardia condizioni di tempo stabile, via via sempre più caldo e più afoso, con temperature massime a ...

Il teatro dedicato ai più piccoli chiude la rassegna estiva del Libero nel parco di Villa Filippina a Palermo. Venerdì 31 luglio, alle 11, in scena Amici diversi, spettacolo ideato e diretto da Salvo ...

