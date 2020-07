Claudio Lippi Shock: “Stavo Morendo, Me Lo Disse il Medico” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Claudio Lippi ha ricordato un episodio molto toccante della sua vita durante la trasmissione “Io e te” condotta da Pierluigi Diaco. Ecco le sue parole: “Stavo registrando delle puntate per un programma della concorrenza e la notte prima avevo avuto un malessere per il quale il medico mi aveva detto che dovevo andare a fare un elettrocardiogramma. Io però ci andai dopo la fine delle registrazioni delle tre puntate. Il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d’acqua, era per lui. Poi mi ha detto ‘Stai Morendo’”. La rivelazione ha turbato molto Diaco, visibilmente emozionato. Lippi ha poi commentato: “Sono fortunato a poter raccontare questo episodio. Ero riuscito a registrare tre puntate stando male. Il nostro lavoro a volte riesce a essere ... Leggi su youreduaction

