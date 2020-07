Claudio Bisio scomparso dalla tv. Ma che fine ha fatto? Ecco dove lo ritroviamo oggi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Claudio Bisio, ma che fine ha fatto? L’attore comico sembra aver preso un ‘pausa’ lontano dai riflettori, ma in verità ha sempre continuato a lavorare con l’energia tanto apprezzata dal pubblico italiano. Lo abbiamo visto in coppia con Claudio Baglioni, esuberante e ironico sul palco del Festival di Sanremo, ma non solo. Seduto al banco di giuria di Italia’s got talent. Dopo il lockdown, la ripartenza anche per lui. Un’edizione speciale quella prevista per il settantaduesimo appuntamento per l’Estate Teatrale Veronese. In coppia con Giorgio Alberti, l’attore come si impegna nello spettacolo che porta un titolo che stuzzica da subito la riflessione, con “Ma tu sei felice”. Il Teatro Romano di Verona ospita dunque i due colleghi ... Leggi su caffeinamagazine

savssh : @MartVSLife @animvdicarta @antartide__ ORA PASO É DIVENTATO COSÌ DI QUELLI COME LUI CLAUDIO BISIO GRAN VISIR - CicolaniMatteo : Ci vorrebbe Claudio Bisio come presidente - funghetto_kway : @alaf78 @_cuorescuro Claudio Bisio CHE SIMPATICO UMORISTAAAAAAA ?? - RebeccaShanti : @aleferazzi ORA PASO È DIVENTATO COSÌ DI QUELLI COME LUI CLAUDIO BISIO GRAN VISIR - DonnaGlamour : Cops – Una banda di poliziotti: tutto quello che c’è da sapere sul film con Claudio Bisio -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Bisio A Rovigo Claudio Bisio con Gigio Alberti RovigoOggi.it Mediterraneo, il film diretto da Gabriele Salvatores: trama, cast, streaming

Questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, va in onda il film Mediterraneo su Rete 4. La pellicola, datata 1991, è diretta da Gabriele Salvatores e nel cast figurano nomi come Diego Abatantuono e Claudio ...

Kastellorizo, l’isola di “Mediterraneo” da sempre nel cuore degli italiani

Quando si parla di paradiso greco, non si può non pensare a Kastellorizo. Immersa nel blu del Mar Egeo, questa piccola isola, che ha incantato Gabriele Salvatores a tal punto da sceglierla come locati ...

Questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, va in onda il film Mediterraneo su Rete 4. La pellicola, datata 1991, è diretta da Gabriele Salvatores e nel cast figurano nomi come Diego Abatantuono e Claudio ...Quando si parla di paradiso greco, non si può non pensare a Kastellorizo. Immersa nel blu del Mar Egeo, questa piccola isola, che ha incantato Gabriele Salvatores a tal punto da sceglierla come locati ...