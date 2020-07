Ciclismo, la Milano-Sanremo cambia percorso per l’emergenza viabilità in Liguria: 300km durissimi, “sarà bellissima” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una Milano-Sanremo ridisegnata ma comunque “bellissima”. Mauro Vegni è “deluso” per il trattamento ricevuto, ma non ha dubbi sul nuovo percorso della ‘Classicissima‘, che l’8 agosto per la 111ª edizione abbandona la salita del Turchino e la filastrocca dei tre Capi (Mele, Cervo, Berta) per virare per la prima volta nella storia verso il Piemonte e scollinare su Imperia attraverso il Col di Nava per concludersi poi con le scalate della Cipressa e del Poggio. “Quest’anno è una corsa leggermente più dura e non escludo attacchi da lontano, alla Coppi, da Ciclismo antico“. Una scelta obbligata quella degli organizzatori: il mancato accordo con alcuni sindaci della provincia di Savona, preoccupati per la gestione della sicurezza e per ... Leggi su meteoweb.eu

