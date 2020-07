Ciclismo, fermati altri tre corridori a Burgos: sono entrati in contatto con un positivo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Covid continua a creare problemi alla ripresa delle corse ciclistiche internazionali. Oggi tre ciclisti della Uae Emirates sono stati fermati alla Vuelta Burgos perché sabato sono entrati in ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo fermati

Quotidiano.net

Burgos, 29 luglio 2020 - Il Covid continua a creare problemi alla ripresa delle corse ciclistiche internazionali. Oggi tre ciclisti della Uae Emirates sono stati fermati alla Vuelta Burgos perché saba ...I colombiani Sebastian Molano, Sergio Munoz e Camilo Ardila, che corrono nella Uae Emirates, non hanno preso oggi il via della seconda tappa della Vuelta Burgos, in Spagna, per precauzione. Il ciclism ...