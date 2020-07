Chiusura ‘La prova del cuoco’. Elisa Isoardi lancia un appello ad Antonella Clerici (Di mercoledì 29 luglio 2020) La prova del Cuoco ha chiuso i battenti e nella prossima stagione la Clerici prende il posto della Isoardi riappropriandosi della sua storica fascia. E proprio a questo proposito Antonellina era stata accusata di aver rubato il lavoro alla collega. In un’intervista rilasciata a Oggi la Clerici ha tenuto a precisare che la cancellazione de La prova del Cuoco non è coincisa con la decisione di realizzare una nuova trasmissione al suo posto e che quindi non era tra i progetti della Rai quello di licenziare la Isoardi per reintegrare lei. “Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui – ha confessato durante l’intervista alla rivista Oggi –. Poi la Rai ha deciso di chiudere la ... Leggi su caffeinamagazine

