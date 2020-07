Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della sesta puntata | 29 luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della quinta puntata 29 luglio Questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Fire 7, la serie tv che racconta le vicende dei vigili del fuoco di Chicago, con la quarta puntata. Ma di cosa parlano gli episodi di stasera? Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni. Chicago Fire 7, la trama della sesta puntata Fa la cosa giusta. La 51 riceve una chiamata, c’è stato un incidente stradale, ma Casey scopre soltanto quale moto è stata coinvolta e indaga su come è ... Leggi su tpi

aleconoscenti : @ciuffyseipoesia Atypical Chicago fire oitnb (devo ancora finirla) the 100 (devo ancora finirla) e poi basta per… - Notiziedi_it : In Chicago Fire 7 i pompieri finiscono sotto accusa in vista del crossover con Chicago PD 6: anticipazioni 29 lugli… - NathaniDiniz : @soududasilva assiste Chicago fire... - ItsKJ5 : RT @AlexNick2000: Qui per ricordarvi che prima di essere Chloe Decker in Lucifer era Leslie Shay in Chicago Fire e che la sottoscritta a di… - zazoomblog : Chicago Fire 7: anticipazioni 29 luglio 2020 su Italia 1 la trama - #Chicago #anticipazioni #luglio -