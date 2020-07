Chiara Ferragni non la nasconde. Lato B in mostra così (Di mercoledì 29 luglio 2020) Chiara Ferragni stupisce ancora: cellulite in bella mostra. L'imprenditrice digitale da 20 milioni di follower ha pubblicato una foto del Lato B sul suo profilo Instagram raccogliendo like e commenti di apprezzamento. Ma non è tutto sodo quel che appare e così ha postato anche un'immagine zoommata del fondoschiena dove si intravede un po' di cellulite. La "botticelliana" Ferragni, che secondo alcuni rumors sarebbe incinta del secondo figlio, ha riveLato che deve fare i conti con l'odiato inestetismo infrangendo il canone dell'estetica patinata imposta dai social per dare un messaggio: "Noi tutte abbiamo la cellulite. Dipende dalla luce e dalla posizione". Ieri, Chiara Ferragni rispondendo alle domande dei follower ha confessato di ... Leggi su iltempo

