Chiara Ferragni, la sua foto al mare fa impazzire i fan (Di mercoledì 29 luglio 2020) Questo articolo . Uno scatto in bikini di Chiara Ferragni ha mandato letteralmente in tilt il popolo di Instagram. Ma cosa ha colpito dell’influencer? Chiara Ferragni sta trascorrendo, in compagnia di Fedez e del piccolo Leone, qualche giorno di vacanza in Sardegna. Ed ecco che, dopo la foto con la mamma e le sorelle, arriva un altro scatto … Leggi su youmovies

VittorioSgarbi : L’arte è per tutti. Mi auguro che Chiara Ferragni vada in ogni luogo. - HuffPostItalia : Chiara Ferragni davanti alla sede del Pd? 'Giochiamoci il tutto per tutto' - TizianaFerrario : come usare la propria popolarità in modo utile x gli altri.Brava Chiara Ferragni! - marianna_chp : RT @Federicag2000: mi confermate anche voi che guardare le storie di chiara ferragni e fedez è un bellissimo passatempo? sono le due di not… - Pausilypo : RT @lercionotizie: #ultimora Chiara Ferragni ripresa mentre getta l’umido: coda di mille persone davanti al cassonetto -