“Chi sarà il mio candidato sindaco”: l’annuncio strategico e bollente di de Magistris (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Temperature roventi in queste ore a Palazzo San Giacomo. E il caldo stavolta c’entra poco. L’ondata bollente la porta il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris con la decisione di scendere in campo apertamente con il nome del suo candidato sindaco per le prossime comunali. Come uno scoppiettante falò di mezza estate, l’annuncio è messo in calendario per Ferragosto. “Nelle prossime settimane bisognerà mettere in campo un’iniziativa per le future amministrative. A stretto giro come esperienza napoletana che ha governato nove anni, dovremo proporre un nostro nome alla città” dice l’ex pm senza fare nomi e cognomi che però già trapelano tra i suoi fedelissimi. Si punta su Alessandra Clemente, assessore ... Leggi su anteprima24

Inter : ?? | SCATTI ???? #Lukaku ???? #Sanchez ???? #BorjaValero ???? #DeVrij Chi sarà protagonista stasera? ?? #InterNapoli ??????… - AlbertoBagnai : Allego screenshot, anche se il problema dell’Italia è che questo tweet non sarà cancellato. Per il più autorevole q… - luigidimaio : Nel ricordo di chi non c’è più, oggi la Camera ha dato il via libera all'istituzione della Giornata in memoria dell… - matteo65849811 : @Chirerri ciao chi concordo su tutti questi accoppiamenti con te ma secondo me sarà interessante anche la sfida wilson/hamilton - angcapparelli : BANCHI MONOUSO, CACCIARI: CHI RISPONDERA ALLA GARA? E SE QUALCUNO RISPONDERA' CHI SARA'? -

Ultime Notizie dalla rete : “Chi sarà L’infettivologo Ippolito: poche mascherine, ma il virus circola Corriere della Sera