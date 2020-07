Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 29 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 29 luglio 2020 – l’ultima della stagione -, si occuperà del serial killer Zakaria Ismaini. Il giovane palestrato, che adescava sui siti le sue vittime e poi le uccideva, ora è in carcere per aver commesso tre delitti. Ma il dubbio rimasto è che possa aver ucciso ancora, tra il 2008 e il 2015, persone che forse risultano soltanto scomparse. Per questo la conduttrice chiede aiuto ai suoi telespettatori. Si parlerà anche della giovane Martina Rossi, morta durante una vacanza. “Martina Rossi non precipitò per sfuggire a un tentativo di stupro”: le ... Leggi su ascoltitv

