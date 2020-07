Chi ha insultato l’arbitro? Il colpevole non si trova e Nicola viene espulso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Genoa di Davide Nicola esce con le ossa rotte dal match del Mapei Stadium contro il Sassuolo. La squadra di De Zerbi si impone con un netto 5-0 e tiene aperta la lotta salvezza. Determinante infatti la vittoria del Lecce a Udine nel finale. Oltre il danno, pure la beffa per il Grifone che la prossima partita non avrà Davide Nicola in panchina per un'espulsione piuttosto insolita.CHI HA insultato L'ARBITRO?caption id="attachment 999061" align="alignnone" width="300" Genoa (Getty Images)/captionAl 38esimo del primo tempo l'arbitro Maresca ha interrotto il match dopo un insulto che sarebbe partito dalla panchina del Genoa. Nessun tesserato però si è dichiarato colpevole e così l'allenatore ha pagato per tutti. Secondo un regolamento in casi come questi la responsabilità sarà ... Leggi su itasportpress

Espulsione a suo modo storica in Sassuolo-Genoa: Nicola è stato espulso pagando per tutti, compreso chi ha insultato l'arbitro... e non è stato visto.

