Chi è Gagliano, il baby attaccante in gol contro la Juventus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella gara casalinga contro la Juventus, il Cagliari di Zenga ha chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Gagliano e Simeone. Il primo, classe 2000, ha fornito l'assist proprio al figlio del Cholo mettendosi in mostra con una grande prima parte di gara. Ma scopriamolo meglio.ECCO CHI È Gaglianocaption id="attachment 999105" align="alignnone" width="300" Gagliano (Getty Images)/captionLuca Gagliano è un sardo doc. Nato il 14 luglio 2000 ad Alghero, l'attaccante si è formato nel settore giovanile rossoblù raggiunto all'età di 14 anni. Durante il campionato il Cagliari lo aveva già convocato in prima squadra, schierandolo poi nella gara casalinga contro la Lazio. Il bis nella massima serie è ... Leggi su itasportpress

