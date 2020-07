Chi è Daniele Lazzarin, in arte Danti, compagno di Nina Zilli: età, biografia e curiosità (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cenni biografici su Daniele Lazzarin, in arte Danti, compagno di Nina Zilli. Questo pomeriggio, Nina Zilli è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, dal lunedì al venerdì. La cantante si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata, facendo anche qualche riferimento a Daniele Lazzarin, in arte Danti, il … L'articolo Chi è Daniele Lazzarin, in arte Danti, compagno di Nina Zilli: età, biografia e curiosità NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ValleLibera : RT @jobmeteo: Tolleranza zero x chi sporca #ValleGaleria #Roma con nuove #discariche @virginiaraggi @roma #Malagrotta2 #M5S @ValleLibera @E… - jobmeteo : Tolleranza zero x chi sporca #ValleGaleria #Roma con nuove #discariche @virginiaraggi @roma #Malagrotta2 #M5S… - Gingermiao1 : RT @llhgtyi: Oltre 6.500 visualizzazioni in un’ora per il video di #danieledalmoro che farà registrare un’impennata di iscrizioni in palest… - llhgtyi : Oltre 6.500 visualizzazioni in un’ora per il video di #danieledalmoro che farà registrare un’impennata di iscrizion… - Daniele_dr_Lick : @IAmSuperman516 'Caratteristiche' riassunte in specifiche tabelle è considerato portatore di handicap psichico, e q… -