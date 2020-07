Chi è Annalisa Chirico? Biografia, carriera e vita privata della giornalista (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco chi è Annalisa Chirico, età, curiosità, carriera e vita privata della nota giornalista Annalisa Chirico è nata il 27 giugno a Cisternino, in Puglia, nella vita fa la giornalista. Ha studiato alla Luiss Guido Carli di Roma per poi prendere un Master in European Studies, sempre alla Luiss di Roma è diventata anche dottoranda. Nel corso della sua carriera la Chirico è approdata anche in televisione, è diventata nota soprattutto per aver partecipato nei panni di opinionistaa noti programmi come Tiki Taka e CR4 – La repubblica delle donne. Come il padre, ex militare, socialista e craxiano ... Leggi su nonsolo.tv

