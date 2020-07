Chelsea, Werner: “Sono qui per Lampard” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Lampard è stato il motivo principale del mio trasferimento al Chelsea”. Lo ha dichiarato Timo Werner, nuovo attaccante dei blues che lo hanno strappato al Lipsia in questa sessione di calciomercato per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. “Abbiamo parlato molto di cose come la configurazione del gioco, e di come vuole giocare – ha spiegato il nazionale tedesco al sito ufficiale del club londinese – Soprattutto di come pensa al mio gioco e quale sistema mi si addice di più. Ho trovato Lampard una persona molto simpatica e non solo mi ha detto che vuole aiutarmi per vedermi presto inegrato in squadra, ma mi ha detto che vuole darmi una mano anche come calciatore e come uomo. Ora mi conosce un po’ meglio sicuramente e abbiamo già un ottimo dialogo. Sono davvero felice di essere qui al ... Leggi su sportface

