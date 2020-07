Chelsea, Werner: «Lampard il motivo principale della mia scelta» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Timo Werner, neo acquisto del Chelsea, ha parlato dei motivi per cui ha scelto Londra Timo Werner, neo acquisto del Chelsea, ha parlato ai canali ufficiali del club londinese e ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere i Blues. Lampard – «Lampard è stato il motivo principale del mio trasferimento al Chelsea. Abbiamo parlato di tante cose come la configurazione del gioco, e di come vuole giocare. Soprattutto di come pensa di utilizzarmi e quale sistema mi si addice di più. L’ho trovato una persona molto simpatica e non solo mi ha detto che vuole aiutarmi per vedermi presto integrato in squadra, ma ha detto che vuole darmi una mano anche come calciatore e come uomo. Ora mi conosce un ... Leggi su calcionews24

Lo farà da titolare (il 13 agosto la sfida all'Atletico Madrid) anche perché Timo Werner ha lasciato la squadra per cominciare a immergersi nel mondo Chelsea, con cui giocherà nella prossima stagione.

