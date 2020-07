Chelsea, a tutto Werner: “C’è un motivo se ho scelto i Blues, ho una speranza per il futuro” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Timo Werner non vede l'ora di scendere in campo con la maglia del Chelsea.L'attaccante tedesco nella stagione appena conclusa ha fatto parecchio bene con il Lipsia di Nagelsmann con cui ha anche conquistato il pass per i quarti di finale di Champions League. Le parole del centravanti ai canali ufficiali del club inglese."Lampard è stato il motivo principale del mio trasferimento al Chelsea. Abbiamo parlato molto di cose come la configurazione del gioco, e di come vuole giocare. Soprattutto di come pensa al mio gioco e quale sistema mi si addice di più. Ho trovato Lampard una persona molto simpatica e non solo mi ha detto che vuole aiutarmi per vedermi presto inegrato in squadra, ma mi ha detto che vuole darmi una mano anche come calciatore e come uomo. Ora mi conosce un po’ ... Leggi su mediagol

Mediagol : Chelsea, a tutto Werner: “C’è un motivo se ho scelto i Blues, ho una speranza per il futuro” - Mediagol : Chelsea, a tutto Werner: 'C'è un motivo se ho scelto i Blues, ho una speranza per il futuro'… - David_Riboni : @Shady1inter @UPistozzi @Christi53215965 @Viglianesi_S @pisto_gol Ah scusa sei merdazzurro e non sai leggere/capire… - rem64 : RT @Vatenerazzurro1: Gol segnati su rigore in questa stagione: Ronaldo: 13 Real Madrid: 12 Chelsea: 11 Manchester City: 10 Bayern München:… - jobwithinternet : RT @Baron_AMMassa: @andiamoviaora Black lives matter qui negli USA non e' un movimento pacifista di come quello degli anni 60, ma e' un mov… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea tutto Chelsea, a tutto Werner: “C’è un motivo se ho scelto i Blues, ho una speranza per il futuro” Mediagol.it John Terry vola in Portogallo nonostante il Coronavirus: è guerra sui social

TORINO - L'Aston Villa ha conquistato la salvezza e anche la prossima stagione giocherà in Premier League. John Terry, assistente allenatore dei Villans, ha deciso di festeggiare a modo suo: partendo ...

Juventus, perché Maurizio Sarri questo scudetto se lo merita tutto: il commento di Fabrizio Biasin

Il luogo comune più minchione dell'universo pallonaro, abbonda nei Bar Sport innaffiati di vin rosso: «Al posto di Sarri lo scudetto lo avrei vinto anch' io». Codesti avvinazzati dicevano la stessa co ...

TORINO - L'Aston Villa ha conquistato la salvezza e anche la prossima stagione giocherà in Premier League. John Terry, assistente allenatore dei Villans, ha deciso di festeggiare a modo suo: partendo ...Il luogo comune più minchione dell'universo pallonaro, abbonda nei Bar Sport innaffiati di vin rosso: «Al posto di Sarri lo scudetto lo avrei vinto anch' io». Codesti avvinazzati dicevano la stessa co ...