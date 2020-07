Cessione Torino, parla un advisor: “rappresento un imprenditore con capacità importante. Obiettivo Europa League” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cessione Torino – Conferme, smentite, ribaltoni ed ironia. Sono ore confuse in casa Torino, il club granata ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A dopo il pareggio contro la Spal, adesso a tenere banco è però il futuro del club. Stanno circolando voci su un possibile passaggio di mano dopo l’ultima stagione deludente, il presidente Urbano Cairo ha però smentito. Altri due imprenditori sarebbero interessati all’acquisto del club. Giuseppe Pipicella, uno dei due advisor in azione ha parlato a ‘TuttoSport’. “Io rappresento un cliente, un imprenditore che ha una capacità economica personale molto importante. Arriva da una carriera brillante, di alto livello imprenditoriale. E’ una ... Leggi su calcioweb.eu

