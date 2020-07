Cessione Sampdoria, l’imprenditore Versace conferma: “è vero, sono interessato al club” [FOTO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cessione Sampdoria – Le indiscrezioni, adesso qualche conferma. Stefano Versace, giovane imprenditore italiano che ha raggiunto il successo negli USA grazie ad una catena di gelaterie ha in mente di acquistare la Sampdoria. La situazione è stata spiegata dal diretto interessato, con un messaggio pubblicato sul profilo Facebook. “Oggi sono usciti alcuni articoli che legavano il mio nome alle trattative per l’acquisto della Sampdoria. Non essendo nella mia indole, né nel mio orizzonte etico, non ho smentito. Non ho detto quelle classiche frasi del tipo: ma no, non mi interessa, figuriamoci, non mi sono messo a fare quei giochini di depistaggio tanto in voga in questo mondo. Anzi, al contratrio, ho ... Leggi su calcioweb.eu

