CdS – Inter convinta di strappare il si del Manchester United per Sanchez: la strategia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Inter al lavoro per trattenere Alexis Sanchez C’è la volontà da parte dell’Inter di trattenere Alexis Sanchez anche per la prossima stagione, ed ecco allora che continuano le trattative con il Manchester United per trovare un accordo. I nerazzurri stanno giocando le proprie carte con intelligenza e aspettano di vedere il gioco dei Red Devils. Una strategia molto semplice che parte da una certezza: Solskjaer non vuole Sanchez e non ha intenzione di farlo tornare, perché per i prossimi due anni, ai Red Devils il cileno costerebbe circa 55-60 milioni tra ingaggio e bonus ogni anno. L’ottimismo di Marotta deriva proprio da questo, a causa del fatto che prima o poi il club inglese rinuncerà alle sue ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : CdS Inter CdS – Inter, Sensi vicino al ritorno in campo: il match col Getafe nel mirino passioneinter.com PRIMA PAGINA - CdS Campania - La rabbia di Gattuso: "Abbiamo perso l'anima"

Il Corriere dello Sport edizione Campania apre in prima pagina con: "Napoli bucato". Si arrende all'Inter, bisogna cambiare marcia. Difesa fragile, è allarme per il Barca. E l'attacco spreca. La rabbi ...

CDS – Inter-Napoli in prima pagina: “Il segno del toro”

Battuto il Napoli 2-0, Antonio Conte resta secondo. L’Inter ritrova Lautaro Martinez e respinge l’assalto di Gian Piero Gasperini. In taglio alto spazio alla questione dei tifosi allo stadio in vista ...

