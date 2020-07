Cavani, a sorpresa spunta… il Bayern Monaco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Edinson Cavani deve scegliere il suo futuro. Dopo aver salutato il Paris Saint-Germain alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, il bomber uruguaiano si trova senza squadra. Le offerte certo non gli mancano: tra Italia, States e non solo il Matador è ricercatissimo ma l'ingaggio elevato e la sua voglia di rimanere in un campionato competitivo rendono la scelta sul futuro davvero complessa.Nelle ultime ore si era parlato con insistenza del Benfica, ma a quanto pare ci sarebbe un'altra big pronta a fargli una proposta.Cavani: spunta il Bayern Monacocaption id="attachment 587995" align="alignnone" width="546" Cavani (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, il Bayern Monaco sarebbe molto interessato al centravanti ex anche del Napoli. Il club ... Leggi su itasportpress

