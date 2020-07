Casuzze (Ragusa) – Sbarco migranti sulla spiaggia del Commissario Montalbano: fuggi fuggi dei turisti (video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono stati portati presso il parcheggio di Punta Secca i 30 migranti sbarcati stamani in modo autonomo a Casuzze. Si tratterebbe sostanzialmente di giovani uomini, pare non ci siano donne o bambini. Due di loro sono stati trasportati in ambulanza presso l’ospedale di Ragusa, dopo essersi sentiti male. I migranti al momento sono stati identificati e … Leggi su periodicodaily

Sono stati portati presso il parcheggio di Punta Secca i 30 migranti sbarcati stamani in modo autonomo a Casuzze. Si tratterebbe sostanzialmente di giovani uomini, pare non ci siano donne o bambini. D ...Sbarco di migranti in provincia di Ragusa. Bagnanti in fuga per paura di possibili positivi. RAGUSA – Sbarco di migranti in provincia di Ragusa nella mattinata di mercoledì 29 luglio 2020. Come testim ...