Castellabate, in attesa dei tamponi stop a feste e cerimonie (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellabate (Sa) – Nuova ordinanza del sindaco di Castellabate Costabile Spinelli che dispone alcune misure da seguire in via precauzionale in attesa dei tamponi disposti dall’ASL che verranno presto effettuati all’interno del territorio comunale. L’atto è conseguente alla misura di isolamento domiciliare fiduciario disposta per ventitré residenti, presenti tra i contatti di un non residente asintomatico, poi risultato positivo al coronavirus. L’Ordinanza prevede, come ulteriore misura di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria, fino all’avvenuto test e alla conoscenza dell’esito dei tamponi, di sospendere ogni qualsivoglia forma di intrattenimento, sia all’interno che all’esterno di tutte le ... Leggi su anteprima24

